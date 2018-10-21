«Вести» показали видео с камер наблюдения в керченском колледже (18+)

«Вести.Крым» опубликовали видео с камер наблюдения в Керченском политехническом колледже, где студент, как утверждают следователи, взорвал бомбу и расстрелял людей. На записи показано убийство людей.

На кадрах Владислав Росляков с сумкой и рюкзаком заходит в колледж. Затем происходит мощный взрыв. Также видно, как Росляков ходит по коридорам колледжа с ружьем и стреляет. «Вести» показали момент убийства двух человек.

Некоторые пользователи YouTube назвали это видео вбросом.

«Это видео еще большее доказательство того, что он стреляет, просто для того, чтобы стрелять, чтобы в заключении балистики было написано, что да стрелял, да из дробовика, да произвел около 80 выстрелов. А за кадром работают профессионалы? Это видео скорее еще больше вопросов создает, чем ответов? Прекратите издеваться над своим народом! Прекратите это свинство на смерти детей!!!! Покажите людям правду!», — пишет один из них.

«Что за обрезки? Где полное видео?? Зачем он ходит по пустым коридорам и сносит огнетушитель, дверь и мониторы? Где 20 трупов? Почему только два? Почему видео спуска стрелка с лестницы не совпадает со скрином выложенным ранее??? Бред какой.то. Опять все не убедительно», — соглашается второй.

Внимание! На видео изображены сцены насилия и жестокости. 18+