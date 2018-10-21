«Вести» показали видео с камер наблюдения в керченском колледже (18+)

«Вести.Крым» опубликовали видео с камер наблюдения в Керченском политехническом колледже, где студент, как утверждают следователи, взорвал бомбу и расстрелял людей. На записи показано убийство людей.На кадрах Владислав Росляков с сумкой и рюкзаком заходит в колледж. Затем происходит мощный взрыв. Также видно, как Росляков ходит по коридорам колледжа с ружьем и стреляет. «Вести» показали момент убийства двух человек.
Некоторые пользователи YouTube назвали это видео вбросом.
«Что за обрезки? Где полное видео?? Зачем он ходит по пустым коридорам и сносит огнетушитель, дверь и мониторы? Где 20 трупов? Почему только два? Почему видео спуска стрелка с лестницы не совпадает со скрином выложенным ранее??? Бред какой.то. Опять все не убедительно», — соглашается второй.
Внимание! На видео изображены сцены насилия и жестокости. 18+