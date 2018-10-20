Организаторов акции «Возвращение имен» пригласили к Соловецкому камню

«В субботу, 20 октября, около 16.40 в Международный Мемориал позвонили из мэрии Москвы и пригласили в понедельник на встречу к Соловецкому камню, чтобы согласовать территорию проведения акции Возвращение имен у Соловецкого камня в 2018 году», — сообщили в «Мемориале».

Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что представители мэрии в понедельник осмотрят вместе с организаторами акции площадку у Соловецкого камня, чтобы оценить возможность проведения на ней мероприятия.

«Мы оценим реальные возможности и строителей и площадки, где идут работы по обустройству, посмотрим, есть ли возможность их приостановить и оборудовать площадку под посещение людей», — сказал он.

По словам Черникова, на сегодняшний день площадка непригодна для проведения массового мероприятия. При этом он отметил, что «если организаторы будут настаивать именно на этом месте, будем стараться решить эту проблему. Мы люди компромисса, мы за здравый смысл и в любом случае вопросы безопасности людей у нас в приоритете».



Между тем глава фонда «Вера» Нюта Федермессер написала в Facebook: «Акция у Соловецкого Камня пройдет у Соловецкого камня. Это точно и официально».



А главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в Telegram: «По Соловецкому камню — решение принято АП президента и мэрией — 29 октября памятная дата — там».



Ранее власти Москвы заявили о невозможности провести ежегодную акцию, посвященную жертвам политических репрессий на традиционном месте – на Лубянке у Соловецкого камня из-за строительных работ.







