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Ищенко рассказал о предложении «продать» участие в выборах главы Приморья

20.10.2018

Кандидат от КПРФ в губернаторы Приморья Андрей Ищенко рассказал, что ему поступали предложения отказаться от участия в выборах в обмен на должность вице-губернатора.

«Были такие предложения: давай, ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — рассказал он «Интерфаксу», отметив, что предложения поступали «со стороны» по SMS.

«Мне кажется, это все было сделано для того, чтобы потом уличить меня в том, что я на что-то согласился, на что-то разменялся, и применить это как контрпропаганду», — сказал Ищенко.

Отказываться от борьбы за пост губернатора Ищенко не намерен.

В Приморском крае прошли два тура голосования, но их итоги были отменены из-за нарушений. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. 

Повторное голосование назначено на 16 декабря.

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