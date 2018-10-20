Ищенко рассказал о предложении «продать» участие в выборах главы Приморья

«Были такие предложения: давай, ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — рассказал он «Интерфаксу», отметив, что предложения поступали «со стороны» по SMS.
«Мне кажется, это все было сделано для того, чтобы потом уличить меня в том, что я на что-то согласился, на что-то разменялся, и применить это как контрпропаганду», — сказал Ищенко.
Отказываться от борьбы за пост губернатора Ищенко не намерен.
В Приморском крае прошли два тура голосования, но их итоги были отменены из-за нарушений. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку.
Повторное голосование назначено на 16 декабря.