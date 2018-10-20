Кирилл Рогов: смысл переноса акции прозрачен как вода из-под крана

Внезапный отказ московских властей в проведении акции Возвращение имен у Соловецкого камня - это, конечно, проба на «прогнуться».Ссылки на ремонтные работы - это сказки для крепостных и туфта для терпил. Представьте, Путин хочет посетить мероприятие, а ему говорят: извините, у нас строительные работы. Хрена! - закончат строительные работы за одну ночь. А тут у них есть неделя, чтобы обеспечить людям возможность провести ежегодную акцию национального масштаба. (Да и просто вранье это про строительные работы.)Надо знать и не прятать голову от одной простой вещи: если акции у Соловецкого камня не будет в этом году - ее не будет там больше никогда.Смысл переноса акции прозрачен как вода из-под крана. Во-первых, им нужно развести «Лубянку» и акцию поминовения ее жертв. Соловецкий камень стоит там где стоит, потому что комплекс зданий на Лубянке - и есть гнездо тех, чьими руками творились массовые убийства. И акция поминовения убитых должна проходить там - под этими окнами.Во-вторых, при переносе акции к ее организации продуктивно подключатся другие «гражданские» организации, уполномоченные мэрией, а «Мемориал» будет оттеснен на обочину. И через пару лет уже никто не разберет поминаем мы жертв или забытый полк ветеранов НКВД.И в-третьих, да: это первое «Возвращение имен» после смерти основателя «Мемориала» Арсения Рогинского, и это атака на его наследие. Не позволяйте заставить себя не заметить чего-то очень и очень важного.Акция у Соловецкого камня может быть только у Соловецкого камня. Эта акция - практически ровесница пост-коммунистической России. И не может быть иначе.