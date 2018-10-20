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Золотов предложил проверить Навального на полиграфе

20.10.2018

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить оппозиционера Алексея Навального на полиграфе и пообещал, что тот ответит за «свою ложь».

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…», — сказал Золотов «Коммерсанту».

В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о злоупотреблениях при закупках питания для Росгвардии по зывышенным ценам, а 18 октября Навальный рассказал о дорогостоящей недвижимости, которая принадлежит семье Золотова.

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