В России могут изменить правила оборота оружия после стрельбы в Керчи

Росгвардия подготовила поправки в правила оборота ​гражданского и служебного оружия. Ведомство предлагает обязать владельцев оружия в течении трех дней сообщать в Росгвардию свое фактическое местонахождение, если они покидают место прописки с оружием, передает РБК.



«Гражданин Российской Федерации обязан уведомлять любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего ему оружия, зарегистрированного в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальном органе, более 3 суток в таких местах не позднее трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места», — говорится в поправке в правила оборота оружия.

Предложения об ужесточении оборота оружия появились после того, как 17 октября в политехническом колледже в Керчи студент совершил массовое убийство.