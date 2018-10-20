СМИ не нашли подтверждения словам Путина о заложниках в Сирии

The Insider опровергает информацию Владимира Путина, который на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говоря о событиях в Сирии, заявил, что в нескольких населенных пунктах Сирии боевики захватили 130 семей, это почти 700 человек, в заложники, как минимум 10 из них казнили.

Практически все, кто рассказывает об этом, ссылаются на президента России, хотя территория, где, по его словам, произошли события, подконтрольна не режиму Башара Асада, а поддерживаемым США Сирийским демократическим силам, и сведения оттуда, по идее, должны были бы первым делом попадать не в российское информационное пространство, отмечает издание.

Первым сообщил о захвате заложников генерал-лейтенант Владимир Савченко, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 15 октября он рассказал, что за два дня до этого при нападении на лагерь беженцев боевики ИГИЛ захватили 130 семей численностью 700 человек и перевезли их в город Хаджин. По его информации, заложники могут быть использованы как «живой щит» для прикрытия от возможного наступления Сирийских демократических сил.

Эту новость распространяли только российские СМИ. После выступления Путина на Валдайском форуме с комментарием выступил пресс-секретарь Пентагона Шон Робертсон: «При том что мы подтверждаем факт нападения на лагерь перемещенных лиц недалеко от Дейр-эз-Зора на прошлой неделе, у нас нет информации, подтверждающей заявление президента Путина о большом количестве заложников, и мы скептически оцениваем правдивость этого сообщения. Мы также ничего не знаем о каких-либо гражданах США, находившихся в этом лагере».

Некий неназванный американский высокопоставленный чиновник в разговоре с корреспондентом телеканала Fox News назвал заявление Путина «фейковыми новостями».

За несколько часов до выступления Путина сирийский проправительственный сайт Al-Masdar News рассказал, что боевики в городе Эш-Шаафа на востоке Сирии казнили гражданских лиц, но казненных было не десять, а пять, ни о каких ультиматумах речи не было, и это были не заложники, а местные жители, обвиненные в сотрудничестве с Сирийскими демократическими силами.