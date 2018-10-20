Шойгу рассказал об уничтожении 87,5 тысяч боевиков в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что во время операции России в Сирии уничтожены более 87,5 тыс. боевиков.По его словам, за это время были освобождены 1,4 тыс. населенных пунктов и более 95% территории Сирии, передает РБК. ВКС России уничтожили около 122 тыс. объектов террористов. Всего российские военные самолеты совершили более 40 тыс. боевых вылетов, 21 тыс. из которых приходились на ночное время. Шойгу рассказал, что российские саперы разминировали 6,5 тыс. гектаров территории Сирии и 19 тыс. зданий и сооружений.
В конце сентября председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил, что за три года сирийской операции потери российских Вооруженных сил составили 112 человек. Также, по его словам, Россия потеряла восемь самолетов, семь вертолетов и несколько БТР.