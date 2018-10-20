Мэрия Москвы отозвала согласование акции «Возвращение имен»

Московские власти срывают традиционную акцию «Возвращение имен», заявили в «Мемориале».Перенос акции от Соловецкого камня — старейшего памятника жертвам тоталитарного режима — к памятнику «Стена скорби» на проспект Академика Сахарова в «Мемориале» сочли неприемлемым.
Последние 11 лет на Лубянке ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, проводится акция памяти «Возвращение имен» — весь день все желающие читают имена расстрелянных в ходе репрессий. Акция должна была пройти и в этом году. «Мемориал» получил необходимые согласования от ФСО, МВД, префектуры ЦАО Москвы. Однако мэрия отозвала согласование.
«Это действие возмутительно не только из-за нарушения данных московскими властями и многократно подтвержденных обещаний. Чиновники не сочли нужным хоть в какой-то форме принести извинения — не только, и даже не столько организаторам, сколько тысячам людей, которые поддерживают эту акцию и участвуют в ней», — заявили правозащитники.
Последние 11 лет на Лубянке ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, проводится акция памяти «Возвращение имен» — весь день все желающие читают имена расстрелянных в ходе репрессий. Акция должна была пройти и в этом году. «Мемориал» получил необходимые согласования от ФСО, МВД, префектуры ЦАО Москвы. Однако мэрия отозвала согласование.
«Это действие возмутительно не только из-за нарушения данных московскими властями и многократно подтвержденных обещаний. Чиновники не сочли нужным хоть в какой-то форме принести извинения — не только, и даже не столько организаторам, сколько тысячам людей, которые поддерживают эту акцию и участвуют в ней», — заявили правозащитники.