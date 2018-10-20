Из-за взрыва завода на Гатчине задержали главного инженера, погибли четыре человека

Главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард» задержан в рамках расследования дела о гибели людей в результате взрыва на территории предприятия.
«Он подозревается в том, что допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий 3 класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.Вечером в пятницу в одном из цехов завода по производству пиротехнических изделий, расположенном в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области произошел взрыв. Источник в экстренных службах региона «Интерфаксу» об обнаружении четверых погибших.