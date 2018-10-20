Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве

Саудовская Аравия подтвердила, что Джамаль Хашогги был убит в консульстве в Стамбуле.Как пишет Sky News, Хашогги был убит в консульстве в результате конфликта, по факту преступления задержаны 18 граждан Саудовской Аравии. Также уволен советник наследного принца Мухаммеда бин Салмана генерал Ахмед Ассири и королевский советник Сауда аль-Кахтани.
Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия может обвинить в гибели журналиста Джамаля Хашогги генерала Ахмеда Ассири. Эр-Рияд планировал заявить, что наследный принц Мухаммед бин Салман поручил генералу доставить журналиста для допроса в Саудовскую Аварию. Однако Ассири либо неправильно понял инструкции наследного принца, либо превысил свои полномочия и убил Хашогги.
Колумнист The Washington Post Джамаль Хашогги пропал во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Полиция Турции заявила, что журналиста убили. Он часто писал критические статьи о властях Саудовской Аравии.
Sky News отмечает, что Хашогги бежал из Саудовской Аравии в Вашингтон в сентябре 2017 года, через несколько месяцев после того, как принц Мухаммед был назначен наследником престола. Он подвергся критике со стороны властей Саудовской Аравии за то, что слишком прогрессивен, и описал принца как «нахального молодого новатора» и даже сказал, что он «действует как Путин».