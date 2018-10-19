Михаил Ходорковский о «ядерных» высказываниях Путина

Последние пять лет, заговаривая с аудиторией валдайского форума о ядерных угрозах, Путин всегда подбирал слова очень аккуратно и изо всех сил старался выглядеть миролюбиво. Тем тревожнее вчерашний звоночек...

• 2017 год. «На вопрос, возможно ли ядерное разоружение или нет, я скажу: да, это возможно. Хочет ли Россия всеобщего ядерного разоружения или нет? Ответ тоже утвердительный: да, хочет и будет к этому стремиться».

• 2016 год. «Бряцать ядерным оружием – самое последнее дело. Это вредная риторика, и я ее не приветствую».

• 2015 год. «Сдерживающий фактор ядерного оружия стал девальвироваться. У некоторых, возможно, даже возникла иллюзия, что в мировом конфликте вновь достижима реальная победа одной из сторон – без необратимых, неприемлемых, как говорят специалисты, последствий для победителя, если победитель вообще будет».

• 2014 год. «Мы настаиваем на продолжении переговоров по сокращению ядерных арсеналов. Чем меньше ядерного оружия в мире, тем лучше».

• 2013 год. «У нас больше нет не только права, но и возможности бросать в топку развития миллионы людей. Нужно беречь каждого. Именно образования, творческие , физические и духовно здоровые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой России этого и последующего веков».

Локальный сбой или именно вчера отвлекся от бумажки по-настоящему, от души?

Или деменция?