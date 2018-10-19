В Гатчине прогремел взрыв на территории завода по производству пиротехники

В Гатчине на территории завода по производству пиротехники произошел взрыв .

Территория оцеплена, на месте скорая и МЧС, сообщает 47news. Согласно оперативному штабу, который работает на месте взрыва, в результате ЧП погиб один человек. По предварительным данным, взрыв произошел около 17:00 в хозяйственном помещении на территории завода «Авангард» в Малых Колпанах под Гатчиной.

«Всё развалилось. Дорогу завалило, всё оцеплено. Работает МЧС», — передает 47news слова очевидца.

Согласно информации на сайте завода «Авангард», он занимается производством хлопушек, бенгальских огней, пиротехнических игрушек, конфетти и серпантина. Помимо этого, изготавливает карнизы, стулья, кровати и раскладушки.