«Яндекс» согласился без решения суда удалять пиратский контент

Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников совещания в Роскомнадзоре, на котором была достигнута соответствующая договоренность. Механизм удаления контента заработает, когда «Яндекс» и правообладатели подпишут меморандум по борьбе с пиратством. Однако компания выдвинула условие: она подпишет документ, если тоже самое сделают другие интернет-компании, в частности Mail.Ru Group. Представители последних ранее неоднократно заявляли, что не считают необходимым подписывать меморандум, так как компания уже сейчас удаляет нелегальный контент по заявлению правообладателей. Пресс-секретарь Mail.Ru Group Оксана Кличникова отказалась прокомментировать итоги совещания в Роскомнадзоре.
Финальная встреча и возможное подписание меморандума должна состоятся 1 ноября в Роскомнадзоре.
Летом четыре телекомпании, входящие в холдинг «Газпром-Медиа», обратились в Мосгорсуд с требованием обязать «Яндекс» удалить пиратские копии ряда сериалов. Это грозило блокировкой сервиса «Яндекс.Видео». Поисковик в ответ решил удалить ссылки на страницы со спорным контентом, что привело к блокировке и легальных сайтов. Ранее различные интернет-компании неоднократно заявляли, что поисковики должны удалять пиратский контент без суда.