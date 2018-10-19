Константинополь отказался разрывать общение с РПЦ

Несмотря на разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, Константинополь продолжает состоять в общении с ней.
Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве, передает «Интерфакс».
Также экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви.
РПЦ объявила о разрыве отношений с Константиноопольским патриархатом после того, как Синод в Стамбуле лишил юридической силы указ о передаче Киевской митрополии Москве и объявил о создании в Киеве своего подворья.