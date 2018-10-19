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Полиция начала проверку угроз «Новой газете»

19.10.2018

ГУ МВД России по Москве начало проверку угроз журналистам «Новой газеты».

«В полицию поступило сообщение о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сказано на сайте МВД.

18 октября к редакции «Новой газеты» подбросили корзину с отрезанной головой барана и запиской с угрозами редакции. За день до этого неизвестные подбросили похоронный венок. К нему была приложена записка с угрозами одному из журналистов газеты.

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