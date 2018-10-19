Александр Шестун о необходимости широкой амнистии

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ РОССИИ

Братья и сестры! Отцы и матери! Сыновья и дети! Жёны и мужья! Бездоказательно сидящие в тюрьмах России!

К вам моё обращение. Почему эти сытые прокуроры и судьи держат ваших близких за решёткой в тесных камерах с крысами и плесенью, спящих по очереди из-за двойной перегрузки в изоляторах?

Правосудие в России уже давно превратилось в цирковой номер с обвинительной барабанной дробью. Вдумайтесь! 75% дел сейчас рассматривается по «досудебке» и «в особом порядке», когда судья просто переписывает обвинительное заключение в приговор, не собирая никаких доказательств вины, когда ни о какой состязательности не идёт речи, и это основной принцип Фемиды в России. Оправдательных приговоров менее 0,5%. Даже в 1937 году при Сталине этот процент был в 25 раз выше – 12%.

Мало того, вы ещё и кормите этих богачей – судей, прокуроров, следователей, их лица уже трескаются от жира, карманы рвутся от денег, а замки на Рублёвке больше, чем у олигархов. На вас вдобавок грузят расходы содержания миллионной армии заключённых, тратя бюджетные деньги сотнями миллиардов в год.

Чего добиваются эти деятели от государства такими варварскими методами? Собрать несколько миллионов своих врагов? Ведь у каждого заключённого есть семья, разрушенная системой. Наши дети тоже превращаются во врагов страны из-за того, что у них забрали отцов – кормильцев семьи.

Если эти «слуги государевы» из Администрации Президента, генерал ФСБ, губернатор говорят мне в открытую: «Ты не иди на выборы! Не мешай нашим мусорным полигонам, а то отберём твой дом, а твоих пять детей пустим по миру».

Все эти слова записаны на диктофон и включены в видеообращение к Президенту Владимиру Владимировичу Путину. Думаете, кто-то испугался, несмотря на пять миллионов просмотров и публичную реакцию пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова? Меня бросили за решётку за постановление десятилетней давности, многократно проверенное судами и следователями, а дом, где проживают дети, арестован. И его мне не жалко – страшна разлука со своими детьми! Мне до слёз обидно за деградацию правоохранительной системы России! Эти «хозяева жизни» и есть главные враги нашего государства!

Я призываю всех жителей России потребовать сокращения многомиллионной армии «правоохранителей», зачастую заменяющей сегодня организованную преступность. Можно смело оставить только половину «служителей закона», и порядка в стране станет больше! Ни одно государство в мире не может позволить себе 4% трудоспособного населения с космическими зарплатами держать на своей шее.

Дорогие земляки! Все вместе потребуем широкую амнистию с двукратным сокращением заключённых в тюрьмах и колониях! Ради будущего нашей Родины и наших детей!

Глава Серпуховского района (2003-2018), Шестун Александр Вячеславович

СИЗО "Лефортово"