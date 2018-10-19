Сергей Пархоменко: Путину второй раз продали одну пугалку

Октябрь уж наступил, и Путин вчера по заведенному им расписанию опять продемонстрировал глубокую озабоченность тем, как неведомые злодеи - теперь, кажется, грузинские - разрабатывают «какие-то препараты, которые могут избирательно влиять на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через два-три поколения ... уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу...»

А ровно год тому назад, с разницей меньше чем в две недели, 31 октября 2017 года, он уже публично нервничал по поводу того, что «...биологический материал собирается по всей стране. Причем, по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос - вот это зачем делается? Целенаправленно и профессионально...» (только он тогда пугал на «валдайцев», а членов Совета по правам человека)

Знаете, что это означает?

Это означает, что какие-то скоты с бездонными карманами раз в год продают начальнику одну и ту же бессмысленную пугалку. А он ее исправно у них опять покупает.

И вот в этот раз снова купил, судя по нынешней фразе о том, что «...действие равно противодействию, или, точнее, наоборот. Поэтому, если кто-то будет разрабатывать такие вещи, то он должен понимать, что и другие будут этим заниматься...» Значит денег на эту лажу опять выдадут, и деньги эти опять будут исправно украдены: потому что «генетическое оружие» невозможно, с научной точки зрения, это очередные «фильтры Петрика».

Подождем следующего октября, там нам новую серию этой биологической саги расскажут.

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