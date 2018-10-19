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Мосгорсуд не отпустил Кокорина из СИЗО

19.10.2018

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Об этом сообщает «Дождь». За футболиста поручился «Зенит» и его работники, в том числе президент клуба Сергей Фурсенко. Последний написал письмо, в котором отметил, что поведение, которое продемонстрировал Кокорин во время драки, является для футболиста «нехарактерным». Фурсенко заверил, что готов оказывать любую помощь, в том числе обеспечивать контроль за спортсменом и следить, чтобы тот соблюдал запреты и ограничения. Мать футболиста сообщила, что готова внести за старшего сына залог в 10 млн руб.

Ранее суд оставил в СИЗО игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева. Его, как и братьев Кокориных, обвиняют в побоях и хулиганстве. По версии следствия, они участвовали в двух драках в центре Москвы 8 октября.

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