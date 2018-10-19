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Антон Малышев ушел с поста директора Фонда кино

19.10.2018

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев покинул свою должность.

По его словам, за последние годы была налажена работа системы электронного учета кинобилетов, доля российского кино достигла немыслимых 30%, в малых городах открыты сотни кинозалов, удалось изменить отношение зрителя к русскому кино, передают «Ведомости».

Малышев управлял фондом с 2013 года. Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому его назначается правительством по представлению Минкульта. Таким образом министр культуры Владимир Мединский рассчитывает получить больше контроля над фондом, а у Малышева и министра личный конфликт, отмечает газета.

На место Малышева Мединский рекомендовал действующего директора Музея кино Ларису Солоницыну, у которой нет опыта в продюсировании и производстве  массового коммерческого кино, которым занимается Фонд кино, пишут «Ведомости».

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