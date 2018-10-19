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Трамп временно вывел Рогозина из-под санкций для визита в США

19.10.2018

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о временном выводе из-под санкций главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Об этом ТАСС рассказал директор NASA Джим Брайденстайн. Временное снятие санкций необходимо для того, чтобы Рогозин смог посетить США по приглашению NASA.

«Мне бы хотелось обсудить много вопросов с Дмитрием Рогозиным. Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, будет хорошо для обеих стран», — сказал Брайденстайн.

Глава NASA признался, что ему бы хотелось, чтобы он вместе с Рогозиным выступил Университете Райса — альма-матер Брайденстайна.

Дмитрий Рогозин находится под санкциями США с 2014 года в связи с присоединением Россией Крыма.


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