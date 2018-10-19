Трамп временно вывел Рогозина из-под санкций для визита в США

Об этом ТАСС рассказал директор NASA Джим Брайденстайн. Временное снятие санкций необходимо для того, чтобы Рогозин смог посетить США по приглашению NASA.
«Мне бы хотелось обсудить много вопросов с Дмитрием Рогозиным. Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, будет хорошо для обеих стран», — сказал Брайденстайн.
Глава NASA признался, что ему бы хотелось, чтобы он вместе с Рогозиным выступил Университете Райса — альма-матер Брайденстайна.
Дмитрий Рогозин находится под санкциями США с 2014 года в связи с присоединением Россией Крыма.