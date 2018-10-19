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Зарубежная РПЦ прекратила отношения с Константинопольским патриархатом

19.10.2018

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. 

«Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного Синода Московского Патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской Церковью на любом уровне», — говорится в заявлении.

Ранее Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. Это стало ответом на решение Константинопольского патриархата отменить документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снять анафему с Киевского патриарха Филарета. 

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