Зарубежная РПЦ прекратила отношения с Константинопольским патриархатом

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного Синода Московского Патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской Церковью на любом уровне», — говорится в заявлении.