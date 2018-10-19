Зарубежная РПЦ прекратила отношения с Константинопольским патриархатом

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
«Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного Синода Московского Патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской Церковью на любом уровне», — говорится в заявлении.Ранее Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. Это стало ответом на решение Константинопольского патриархата отменить документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снять анафему с Киевского патриарха Филарета.