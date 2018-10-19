Экс-глава Хакасии переходит в РЖД

Бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин согласился занять пост заместителя гендиректора РЖД.

«Я принял предложение. Буду заниматься развитием Транссиба. Я же до этого возглавлял дирекцию, так что буду заниматься своим родным любимым делом», — сказал Зимин «Ведомостям».

Зимин работал в разных должностях на железной дороге с 1980-х годов, в 1992 году он стал заместителем начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги — начальником дирекции строящихся объектов. В 2004 году был избран депутатом Верховного совета Хакасии от «Единой России», в 2007 году стал депутатом Госдумы, а в 2008 году губернатором Хакасии. На выборах в сентябре этого года он получил 32,4% голосов, проиграв представителю КПРФ Валентину Коновалову. После этого Зимин он отказался от дальнейшего участия в выборах и ушел в отставку.