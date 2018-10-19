Футболиста Мамаева оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил под стражей футболиста Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве и побоях.

Как передает «Дождь» , адвокат Мамаева просил отменить арест и назначить более мягкую меру пресечения — запрет совершать определенные действия.

«Следствие не конкретизировало роль обвиняемого, она не конкретизирована и не расписана. Мамаев сразу пришел в следственные органы и принял участие во всех следственных действиях. Ему необходимо не прерывать тренировочный процесс. Регресс может быть невосполним для его карьеры. К тому же и клуб может разорвать контракт в противном случае», — сказал адвокат, подчеркнув, что разрыв отношений с клубом может повлечь большие денежные штрафы для Мамаева, и все это «ляжет тяжелым бременем на членом его семьи».

Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляцию футболиста Александра Кокорина, его брата Кирилла и его друга Александра Протасовицкого. Они находятся под арестом по делу о двух драках в Москве. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, в другой — водитель Виталий Соловчук.