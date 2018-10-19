Компаниям из «списка Белоусова» предложат инвестировать в стартапы минимум 30 млрд рублей

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает компаниям из «списка Белоусова» профинансировать технологические стартапы.
Как пишут «Ведомости», предложение будет озвучено на заседании рабочей группы под руководством первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова и президента РСПП Александра Шохина. Фонд рассчитывает на инвестиции до 100 млрд руб., но для представления комиссии он выбрал проекты на 30 млрд руб.В июле помощник президента Андрей Белоусов направил письмо Владимиру Путину с предложением изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб. Менеджмент компаний из списка встретился с самим Белоусовым и Силуановым; они договорились, что налоги не вырастут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. Отбором таких проектов сейчас и занимается рабочая группа Шохина и Силуанова.