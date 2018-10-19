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Компаниям из «списка Белоусова» предложат инвестировать в стартапы минимум 30 млрд рублей

19.10.2018

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает компаниям из «списка Белоусова» профинансировать технологические стартапы. 

Как пишут «Ведомости», предложение будет озвучено на заседании рабочей группы под руководством первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова и президента РСПП Александра Шохина. Фонд рассчитывает на инвестиции до 100 млрд руб., но для представления комиссии он выбрал проекты на 30 млрд руб.

В июле помощник президента Андрей Белоусов направил письмо Владимиру Путину с предложением изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб. Менеджмент компаний из списка встретился с самим Белоусовым и Силуановым; они договорились, что налоги не вырастут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. Отбором таких проектов сейчас и занимается рабочая группа Шохина и Силуанова.

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