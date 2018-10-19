Акции «Яндекса» упали после сообщений о возможном переходе под контроль Сбербанка

Акции компании «Яндекса» на закрытие торгов на NASDAQ в четверг подешевели на 17,8% — до $29,49. Капитализация компании упала до $9,66 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс». После начала торгов на Московской бирже акции компании упали почти на 8%

О том, что Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса», сообщили накануне вечером «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Газета писала, что в последнее время над компанией сгустились тучи, идеи о контроле госструктур над компанией высказывали и силовики, и чиновники администрации президента. При этом есть разные варианты — от получения госбанком фактического контроля над компанией (с помощью голосующих акций), но минимальной планкой представители Сбербанка называют 30%, говорили собеседники издания.

В пресс-службе Сбербанка эту информацию опровергли. В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать слухи.