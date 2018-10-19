NYT: Саудовская Аравия может обвинить в смерти журналиста советника наследного принца

Саудовская Аравия может обвинить в гибели журналиста Джамаля Хашогги генерала Ахмеда Ассири.

По данным источников The New York Times Эр-Рияд планирует заявить, что наследный принц Мухаммед бин Салман поручил генералу доставить журналиста для допроса в Саудовскую Аварию. Однако Ассири либо неправильно понял инструкции наследного принца, либо превысил свои полномочия и убил Хашогги.

Джамаль Хашогги пропал во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Полиция Турции подозревает, что журналиста убили. Он часто писал критические статьи о властях Саудовской Аравии.