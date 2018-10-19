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Сборщиков ракет оснастят видеокамерами

19.10.2018

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил ввести на этапе сборки ракет-носителей дополнительный инструментальный контроль и видеофиксацию работ.

«Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации», — рассказал РБК источник в «Роскосмосе», информацию подтвердили в пресс-службе госкорпорации.

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпела аварию. Предполагаемой причиной аварии стало столкновение элементов первой и второй ступеней ракеты. Ошибка, возможно, была допущена в ходе сборки ракеты.

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