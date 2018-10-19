Вице-премьера Крыма арестовали за взятки

Басманный суд Москвы арестовал зампреда Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в коррупции до 17 декабря.

Как пояснил в суде следователь, крымский вице-премьер «обвиняется в систематическом получении взяток, будучи лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации», передает «Интерфакс». В уголовном деле может идти речь о получении взяток на 5 млн руб.

Виталия Нахлупина задержали в Москве 17 октября. По некоторым данным, это связано с проведением дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.