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Вице-премьеру Крыма предъявили обвинение в получении взятки

18.10.2018

Вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Такие же обвинения предъявлены бывшему и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшему замглавы комитета конкурентной политики республики Ярослава Сливки, передает «Интерфакс».

Следствие ходатайствует об их аресте до 17 декабря. 

Виталия Нахлупина задержали в Москве 17 октября. По некоторым данным, это связано с проведением дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог. 

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