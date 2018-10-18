Вице-премьеру Крыма предъявили обвинение в получении взятки

Вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Такие же обвинения предъявлены бывшему и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшему замглавы комитета конкурентной политики республики Ярослава Сливки, передает «Интерфакс».Следствие ходатайствует об их аресте до 17 декабря.
Виталия Нахлупина задержали в Москве 17 октября. По некоторым данным, это связано с проведением дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.