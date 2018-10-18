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В редакцию «Новой газеты» подбросили баранью голову с угрозами

18.10.2018

К редакции «Новой газеты» подбросили корзину с отрезанной головой барана и запиской с угрозами редакции.

Накануне неизвестные подбросили похоронный венок, говорится на сайте издания. К нему была приложена записка с угрозами одному из журналистов газеты.

«Клевета в наши времена — опасное оружие. Клевета и фейки приводят к войнам, убийствам и нападениям на общественных деятелей и журналистов. Люди, которые развязали в соцсетях кампанию против «Новой газеты» и ее журналистов, прекрасно понимают, к чему приводят все эти буквы в атмосфере истерики и ненависти, которая достигла в России запредельных высот...Утверждения о том, «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте», — сказано в заявлении НГ.

«Фонтанка» сообщает, что угрозы «Новой» связаны с их бывшим журналистом Денисом Коротковым, который в настоящее время трудится в НГ.  К нему домой в Петербурге отправили интернет-посыльного с траурным букетом и визиткой «Мы тебя не забудем», пишет «Фонтанка».

Ранее Коротков рассказал о частной военной компании «Вагнер», которая, по данным журналиста, подконтрольна «кремлевскому повару» Евгению Пригожину. Последнего русская служба BBC также связала с серией избиений оппозиционеров в Петербурге.

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