Путин: убийство в Керчи — результат глобализации и лжегероизма

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовое убийство, которое совершил студент колледжа в Керчи.
«Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», — заявил президент на форуме «Валдай», передает «Интерфакс».