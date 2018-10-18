Путин: убийство в Керчи — результат глобализации и лжегероизма

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовое убийство, которое совершил студент колледжа в Керчи.

«Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», — заявил президент на форуме «Валдай», передает «Интерфакс».

Днем 17 октября студент политехнического колледжа в Керчи взорвал бомбу в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и сотрудников, после чего покончил с собой. Погиб 21 человек. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ружье и патроны молодой человек купил легально, разрешение на оружие он получил около месяца назад.