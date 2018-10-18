Минюст зарегистрировал двойника фонда «Русь сидящая»

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что Минюст зарегистрировал организацию с тем же названием.

«Зарегистрировала ее отсидевшая 18 лет Инга Кварацхелия, ныне Кривицкая. Пока сидела в ИК-2 Мордовии - сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении заключенных женщин, отбирала посылки <…> Конечно, и в Минюст ее за руку привели фсиновские опера, тут у нас никаких сомнений нет», — рассказала Романова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что оспаривать регистрацию организации-двойника не станет, но будет следить за ее деятельностью.