В ФСБ заявили о необходимости контроля спецслужб над интернетом

Заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов.

Заявление было сделано по итогам заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС в Бишкеке, передает ТАСС.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал Смирнов.

Он добавил, что речь идет о проблемах, связанных с терроризмом, экстремизмом и оргпреступностью.

Летом британская правозащитная организация Article 19 заявила в ООН об угрозе свободе пользователям интернета во всем мире со стороны России. При этом эксперты отметили, что в РФ регулярно принимают законы, которые противоречат международным стандартам прав на получение информации и на тайну частной жизни.

