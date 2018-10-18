В ФСБ заявили о необходимости контроля спецслужб над интернетом

Заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов.
Заявление было сделано по итогам заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС в Бишкеке, передает ТАСС.
Он добавил, что речь идет о проблемах, связанных с терроризмом, экстремизмом и оргпреступностью.
Летом британская правозащитная организация Article 19 заявила в ООН об угрозе свободе пользователям интернета во всем мире со стороны России. При этом эксперты отметили, что в РФ регулярно принимают законы, которые противоречат международным стандартам прав на получение информации и на тайну частной жизни.