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В ФСБ заявили о необходимости контроля спецслужб над интернетом

18.10.2018

Заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов.

Заявление было сделано по итогам заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС в Бишкеке, передает ТАСС.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал Смирнов.

Он добавил, что речь идет о проблемах, связанных с терроризмом, экстремизмом и оргпреступностью.

Летом британская правозащитная организация Article 19 заявила в ООН об угрозе свободе пользователям интернета во всем мире со стороны России. При этом эксперты отметили, что в РФ регулярно принимают законы, которые противоречат международным стандартам прав на получение информации и на тайну частной жизни.


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