Количество погибших в Керчи выросло до 21

Число погибших в результате массового убийства в колледже в Керчи увеличилось до 21 человека, сообщили в Минздраве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав РФ.
Днем 17 октября студент 4 курса политехнического колледжа Владислав Росляков в Керчи взорвал бомбу в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и сотрудников, после чего покончил с собой.
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