Российские миллиардеры богатеют быстрее иностранцев

Об этом пишет Bloomberg. Десять богатейших граждан РФ за последние 12 месяцев увеличили свое состояние на 10,8%. В то же время десять наиболее состоятельных американцев стали богаче только на 7,5%, а состояние десяти богатейших британцев выросло на 3,4%. У самого богатого россиянина — совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона — состояние в $21 млрд. За год он добавил себе $4,3 млрд. Как отмечает агентство, состояние Михельсона, другого акционера НОВАТЭКа, Геннадия Тимченко и владельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова увеличилось на фоне резкого роста цен на нефть. За год также разбогатели акционер EuroChem Андрей Мельниченко (+$2,27 млрд), Роман Абрамович (+$1,91 млрд) и владелец НЛМК Владимир Лисин (+$1,88 млрд).
По данным Bloomberg, за год ситуация стала хуже всего для миллиардеров из Китая. Десять наиболее состоятельных граждан Поднебесной потеряли за год более 27%. В основном это произошло из-за распродажи активов компаний, работающих в сферах технологического бизнеса и недвижимости.
Bloomberg провел анализ состояния миллиардеров посредством собственного исследования Bloomberg Billionaires Index. Впервые метод был использован в 2012 году.