Колледж в Керчи начнет работу в понедельник

Политехнический колледж в Керчи, где накануне студент устроил взрыв и расстрелял учащихся и сотрудников, возобновит работу в понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У коллектива есть силы возобновить работу. Все понимают, что должны это сделать, показать, что никто никого не запугал и жизнь продолжается. Кроме того, с 7 утра возле каждого образовательного учреждения Керчи находится вооруженная охрана Федеральной службы войск национальной гвардии. Все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты», — заявил он.

По словам Аксенова, принято решение о выделении по 1 млн руб. семьям погибших и по 500 тыс. руб. семьям пострадавших. 10 пострадавших будут транспортированы в медицинские учреждения Москвы и Краснодарского края, еще часть пострадавших перевезут в больницы Симферополя. По последним данным в результате атаки на колледж погиб 21 человек.Днем 17 октября студент 4 курса политехнического колледжа Владислав Росляков в Керчи взорвал бомбу в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и сотрудников, после чего покончил с собой. Ружье и патроны молодой человек купил легально, разрешение на оружие он получил около месяца назад.

В Крыму объявлен трехдневный траур.