Саудовская Аравия выплатила США $100 млн за действия в Сирии

Соединенные Штаты получили $100 млн от Саудовской Аравии в качестве поддержки усилий Вашингтона в Сирии на фоне убийства журналиста The Washington Post.
Как отмечает The Washington Post, платеж совпал с визитом в Эр-Рияд госсекретаря Майка Помпео, который приехал для обсуждения исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи (Jamal Khashoggi). Саудовская Аравия еще в августе обещала оплатить поддержку усилий США в Сирии. Госдеп отрицает какую-либо связь между выплатой и беседами Помпео с официальными лицами Саудовской Аравии о пропавшем обозревателе Washington Post.