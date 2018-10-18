Саудовская Аравия выплатила США $100 млн за действия в Сирии

Соединенные Штаты получили $100 млн от Саудовской Аравии в качестве поддержки усилий Вашингтона в Сирии на фоне убийства журналиста The Washington Post.

Как отмечает The Washington Post, платеж совпал с визитом в Эр-Рияд госсекретаря Майка Помпео, который приехал для обсуждения исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи (Jamal Khashoggi). Саудовская Аравия еще в августе обещала оплатить поддержку усилий США в Сирии. Госдеп отрицает какую-либо связь между выплатой и беседами Помпео с официальными лицами Саудовской Аравии о пропавшем обозревателе Washington Post.

Турецкие власти заявили, что журналист был убит 2 октября во время визита в саудовское консульство в Стамбуле для получения документа, необходимого для вступления в брак. Во время визита Помпео в Саудовскую Аравию дипломат и наследный принц подчеркнули взаимные интересы двух стран. Когда его спросили, узнал ли он какие-либо подробности об исчезновении журналиста, Помпео сказал, что не станет это комментировать до завершения расследования.