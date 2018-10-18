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Политолог Александр Морозов о Валдайском форуме

18.10.2018

Публичный форум в режиме секретности
Репортаж с Валдайского форума на их собственном сайте: человек в России свободен, как никогда, на Западе нет свободы, какой-то британский профессор: в Британии слова не скажи, его поддерживают выступающие: в Европе нет понимания свободы высказываний, там все время приходится следить за речью, оглядываться. Человек там, говоря словами Достоевского, "обужен", а у нас "расширен" и т.д. и т.п. 
И вдруг два раза в тексте подчеркивается: мы не можем указывать фамилии выступающих в репортаже, потому что форум проходит по правилам Chatham House. "Второй день работы сессия также прошла в режиме «совершенной секретности», - пишет автор.
(Люди *****ись, не видят анекдотического противоречия). Публичный форум в режиме секретности — апофеоз свободы.

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