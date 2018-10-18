Сбербанк и ВТБ создадут региональную авиакомпанию

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок.

Сейчас создается бизнес-план, определяется облик будущей авиакомпании и варианты по составу акционеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Создана авиакомпания будет не ранее 2019 года. Планируемый пассажиропоток 6–10 млн человек в год.

Авиаперевозки между городами России, минуя Москву стали одной из тем майского указа президента России Владимира Путина: он поручил к 2024 году довести их долю во внутренних перелетах до 50%. В 2017 г. она составляла всего 23%.