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Ошибку при сборке называют основной версией аварии «Союза»

18.10.2018

Основная часть экспертов, задействованных в расследовании аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», убеждена в том, что причиной стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», — считает источник «Коммерсанта», близкий к Минобороны РФ

В «Роскосмосе» доклад о причинах инцидента подготовят к концу недели.

11 октября запущенный к МКС космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж корабля совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.

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