Ошибку при сборке называют основной версией аварии «Союза»

Основная часть экспертов, задействованных в расследовании аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», убеждена в том, что причиной стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», — считает источник «Коммерсанта», близкий к Минобороны РФ