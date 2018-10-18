Ошибку при сборке называют основной версией аварии «Союза»

Основная часть экспертов, задействованных в расследовании аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», убеждена в том, что причиной стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.
«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», — считает источник «Коммерсанта», близкий к Минобороны РФВ «Роскосмосе» доклад о причинах инцидента подготовят к концу недели.
11 октября запущенный к МКС космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж корабля совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.