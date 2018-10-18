Татьяна Фельгенгауэр: нужно говорить, а не запрещать

Никогда никто не задастся вопросом: в какой среде рос подросток? Я имею в виду не компьютерные игры. А вот в самом бытовом смысле.

Какая семья, что было в школе, а затем в колледже, друзья или их отсутствие. Кто вообще обращал внимание на этого молодого человека? Если обращал, конечно.

Вероятно, какие-то вопросы в своей неповторимой манере обсудят у Малахова. Ну или кто там еще делает такие шоу. А скобеевы и прочие поповы, наверное, скажут про интернет, проклятых пиндосов и, конечно, Украину! И вряд ли у кого-то возникнет мысль, что прямо сейчас где-то еще есть такой же молодой человек. С такими же серьезными проблемами. И с ним нужно говорить, а не запрещать ему интернет.