Доходы россиян стали падать быстрее

Реальные доходы россиян сокращаются уже второй месяц подряд. Их падение ускорилось в сентябре до 1,5% после падения на 0,9% в августе.

Как отмечают «Ведомости», реальные зарплаты в сентябре ускорили рост — до 7,2% после 6,8%.

Реальные доходы в первом полугодии росли в основном благодаря предвыборному периоду, замечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: стремительно увеличивались зарплаты в госсекторе и пенсии. После выборов этот рост стал замедляться. А после ощутимой девальвации рубля в апреле и ускорения инфляции снижение доходов было ожидаемым, считает он: в сентябре стали дорожать импортные товары. Кроме того, закончился сезон снижения цен на овощи и фрукты, стало сказываться июльское увеличение тарифов.