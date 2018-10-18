Главе Мурманской области ищут замену

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может уйти в отставку из-за внутриэлитных конфликтов в регионе.Как сообщает РБК со ссылкой на ряд источников, официальное сообщение об отставке ожидается в ближайшее время. Кремль не готов рисковать, позволяя губернатору, переизбрание которого неочевидно, баллотироваться на новый срок.
По словам собеседников агентства, у Ковтун «плохие отношения с бизнес-элитами, с силовиками, в частности с региональными управлениями ФСБ и прокуратуры, и даже с собственной командой». На данный момент губернатор Мурманской области находится в отпуске.
Марина Ковтун занимает пост губернатора с апреля 2012 года, ее полномочия истекают осенью 2019 года.