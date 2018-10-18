Правительственную яхту за $1 млн в Хабаровске выставили на торги

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оптимизирует расходы, он распорядился выставить на торги правительственную яхту «Виктория» стоимостью около $1 млн.

«Яхта «Виктория» в настоящий момент стоит на судостроительном заводе на хранении. Спуск на воду планировался в следующем году. Но новый губернатор поставил задачу судно продать. Реализацией яхты займется краевой фонд имущества. Цена лота пока не разглашается», — сказал представитель регионального правительства агентству «Интерфакс - Дальний Восток».

Длина судна составляет 22 м, ширина около шести метров. Ее содержание обходится региональному бюджету в 600 тыс. руб. в год.

Ранее Сергей Фургал заявил о необходимости сокращения расходов на содержание госаппарата на 20-25%, поручив главе краевого Минфина подготовить соответствующие предложения, пишет Amurmedia. В частности новый губернатор приостановил процесс госзакупок. Он усомнился в целесообразности приобретения двух служебных квартир стоимостью 5,5 млн руб. каждая, покупки двух автомобилей по 2,5 млн руб., мультимедийной системы для министерства информационной политики общей стоимостью 11 млн руб., канцелярии и мебели на 10 млн руб., а также в необходимости приобретения ковровых покрытий.

