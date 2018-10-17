Twitter опубликовал связанную с вмешательством в выборы США базу аккаунтов

Руководство Twitter опубликовало базу аккаунтов, связанных с вмешательством в выборы США в 2016 году.
«Мы руководствуемся важнейшим принципом прозрачности, и хотели бы понимать, как именно оказывается иностранное влияние, и как осуществляются информационные кампании», — говорится в заявлении Twitter.
США обвиняют Россию в попытке манипуляции общественного мнения во время президентских выборов 2016 года за счет распространения фейковых новостей в социальных сетях.
«Агентство интернет-исследований» — это, расположенная в Петербурге компания, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Она стала широко известна благодаря расследованиям журналистов, которые назвали агентство «фабрикой троллей», где работают люди, оставляющие в интернете провластные комментарии.