Twitter опубликовал связанную с вмешательством в выборы США базу аккаунтов

Руководство Twitter опубликовало базу аккаунтов, связанных с вмешательством в выборы США в 2016 году.

«Мы руководствуемся важнейшим принципом прозрачности, и хотели бы понимать, как именно оказывается иностранное влияние, и как осуществляются информационные кампании», — говорится в заявлении Twitter.

База состоит из 3 841 аккаунтов, которые могут иметь отношение к подозреваемому во вмешательстве в выборы «Агентству интернет-исследований». Еще 770 аккаунтов, вероятно, базируются в Иране, сказано в заявлении. Со всех этих аккаунтов были распространены более 10 млн сообщений и свыше 2 млн картинок, видеороликов и анимированных изображений.

США обвиняют Россию в попытке манипуляции общественного мнения во время президентских выборов 2016 года за счет распространения фейковых новостей в социальных сетях.

«Агентство интернет-исследований» — это, расположенная в Петербурге компания, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Она стала широко известна благодаря расследованиям журналистов, которые назвали агентство «фабрикой троллей», где работают люди, оставляющие в интернете провластные комментарии.

