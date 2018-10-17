Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная покинула Россию

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Мотузной Алексея Бушмакова из международной правозащитной группы «Агора». При этом сама девушка в своем Twitter написала, что сейчас она находится в Киеве.
В отношении Мотузной возбуждено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 282 и 148 УК РФ). Дело было связано с картинками «ВКонтакте», в которых эксперты обнаружили «признаки унижения представителей негроидной расы» и признаки «выражения неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих». 9 октября Индустриальный районный суд Барнаула вернул дело в прокуратуру.