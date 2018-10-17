ВС смягчил приговор экс-замглавы московского главка СК Никандрова

Верховный суд РФ изменил категорию преступления бывшему первому заместителю начальника столичного главка Следственного комитета Денису Никандрову.

Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Категорию изменили с «особо тяжкой» на «тяжкую». Теперь отбывать наказание Никандров будет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, и подлежит исполнению.

Во время апелляции Денис Никандров отметил, что суд первой инстанции не учел всех смягчающих обстоятельств и его незначительную роль в преступлении. Адвокат Никандрова Павел Черняк в ходе заседания настаивал, что роль его подзащитного в преступлении «ничтожно мала».

16 августа Мосгорсуд приговорил экс-замглавы московского главка СК к 5,5 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), лишив его звания генерал-майора юстиции.

По версии обвинения, Никандров получил долю от взятки, которая была передана должностным лицам СКР за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова. Последнего задержали в 2015 году после перестрелки у ресторана Elements.