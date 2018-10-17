«Мемориал» обязали покинуть занимаемое в Петербурге помещение до 9 января

Государственное казенное учреждение «Имущество Санкт-Петербурга» обязало правозащитную организацию «Мемориал» покинуть помещение на Разъезжей улице до 9 января 2019 года.Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Имущество Санкт-Петербурга». Уведомление правозащитной организации было направлено 9 октября. Исполнительный директор «Мемориала» Галина Школьник сообщила «Интерфаксу», что организация пока его не получала и добавила, что объяснения городских властей не дают понимания причин такого решения. Правозащитники запросят у комитета имущественных отношений дополнительных разъяснений.

Летом комитет уведомил «Мемориал» об отказе в продлении аренды помещения, которое сотрудники занимали с декабря 1997 года. Срок аренды помещения на Разъезжей улице у организации закончился в конце февраля 2017 года, но еще с лета 2016 года руководство начало просить Смольный о продлении договора.