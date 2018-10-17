Следкомитет переквалифицировал дело о взрыве и стрельбе в Керчи на «убийство»

В Следственном комитете РФ сообщили, что установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж с ружьем. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», - заявили в СК.